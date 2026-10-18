Число погибших при наводнениях в Турции возросло до шести

Число погибших в результате наводнений и паводков в турецких городах Стамбул и Коджаэли возросло до шести

Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал TRT Haber.

Ранее была подтверждена информация о пяти жертвах.

В воскресенье после 13 часов поисков было найдено тело одного из пропавших вести. Таким образом, число погибших достигло шести, поиски других пропавших продолжаются. В числе погибших есть гражданин Туркменистана.

Напомним, что проливные дожди в некоторых городах Турции привели к серьезным последствиям.