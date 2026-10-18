Число погибших при наводнениях в Турции возросло до шести
В регионе
- 18 октября, 2026
- 18:35
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Число погибших в результате наводнений и паводков в турецких городах Стамбул и Коджаэли возросло до шести
Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал TRT Haber.
Ранее была подтверждена информация о пяти жертвах.
В воскресенье после 13 часов поисков было найдено тело одного из пропавших вести. Таким образом, число погибших достигло шести, поиски других пропавших продолжаются. В числе погибших есть гражданин Туркменистана.
Напомним, что проливные дожди в некоторых городах Турции привели к серьезным последствиям.
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