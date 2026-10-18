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    Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Число погибших при наводнениях в Турции возросло до шести

    В регионе
    • 18 октября, 2026
    • 18:35
    Число погибших при наводнениях в Турции возросло до шести

    Число погибших в результате наводнений и паводков в турецких городах Стамбул и Коджаэли возросло до шести

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал TRT Haber.

    Ранее была подтверждена информация о пяти жертвах.

    В воскресенье после 13 часов поисков было найдено тело одного из пропавших вести. Таким образом, число погибших достигло шести, поиски других пропавших продолжаются. В числе погибших есть гражданин Туркменистана.

    Напомним, что проливные дожди в некоторых городах Турции привели к серьезным последствиям.

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    Türkiyədə sel nəticəsində ölənlərin sayı altı nəfərə çatıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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