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    Türkiyədə sel nəticəsində ölənlərin sayı altı nəfərə çatıb

    Region
    • 18 oktyabr, 2026
    • 18:24
    Türkiyədə sel nəticəsində ölənlərin sayı altı nəfərə çatıb

    Türkiyənin İstanbul və Kocaeli şəhərlərində baş verən sel, daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, seldə itkin düşən Türkmənistan vətəndaşı Murad Babacanovun meyiti tapılıb. Həmçinin Kocaelidə də bir nəfərin meyiti 13 saat davam edən axtarışlardan sonra tapılıb. Bununla da ölənlərin sayı 6-ya çatıb. Bölgədə itkin düşən digər şəxslərin axtarışı davam etdirilir.

    Xatırladaq ki, artıq bir neçə gündür, Türkiyənin bəzi şəhərlərində davam edən aramsız yağışlar ciddi fəsadlara yol açıb. Yağışların davam edəcəyi bildirilir.

    Subasma (daşqın) Ölənlərin sayı Türkiyə Cümhuriyyəti İstanbul
    Число погибших при наводнениях в Турции возросло до шести
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