Türkiyədə sel nəticəsində ölənlərin sayı altı nəfərə çatıb
Region
- 18 oktyabr, 2026
- 18:24
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyənin İstanbul və Kocaeli şəhərlərində baş verən sel, daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı artıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Məlumata görə, seldə itkin düşən Türkmənistan vətəndaşı Murad Babacanovun meyiti tapılıb. Həmçinin Kocaelidə də bir nəfərin meyiti 13 saat davam edən axtarışlardan sonra tapılıb. Bununla da ölənlərin sayı 6-ya çatıb. Bölgədə itkin düşən digər şəxslərin axtarışı davam etdirilir.
Xatırladaq ki, artıq bir neçə gündür, Türkiyənin bəzi şəhərlərində davam edən aramsız yağışlar ciddi fəsadlara yol açıb. Yağışların davam edəcəyi bildirilir.
Son xəbərlər
19:36
Konqo Demokratik Respublikasının səkkizinci əyalətində Ebola epidemiyası təsdiqlənibDigər ölkələr
19:12
Sumqayıtda tikilidə təmir işləri aparan şəxs xəsarət alıbHadisə
18:57
Əraqçi: Təhdidlərə boyun əyməyəcəyikRegion
18:24
Türkiyədə sel nəticəsində ölənlərin sayı altı nəfərə çatıbRegion
18:17
Fransadan sonra İtaliyada da etirazlar iğtişaşlara çevrilib, 200-dək insan saxlanılıbDigər ölkələr
18:16
Aİ Nümayəndəliyi: Qoy Müstəqilliyin Bərpası Günü Azərbaycana qürur, sevinc, rifah gətirsinXarici siyasət
18:00
Foto
Azərbaycan gimnastı Selcan Mahsudova Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıbFərdi
17:55
Foto
Sahibə Qafarova Qırğız Respublikasında səfərdədirMilli Məclis
17:43
Foto
Kros qaçışı üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olubFərdi