Вспышка Эболы зафиксирована в восьмой провинции ДР Конго
Другие страны
- 18 октября, 2026
- 18:56
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Медицинские власти Демократической Республики Конго (ДРК) подтвердили факт распространения лихорадки Эбола на восьмую провинцию страны.
Как передает Report, сообщение об этом распространил входящий в Минздрав Институт общественного здравоохранения ДРК.
В нем отмечается, что два случая заражения Эболой были выявлены в провинции Северное Убанги, один из них умер.
Провинция Северное Убанги расположена на северо-западе ДР Конго. Она граничит с провинцией Южное Убанги, где в сентябре были обнаружены заболевшие Эболой.
По последним данным, в ДР Конго количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания Эболой составляет 9 144.
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