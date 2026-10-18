Вспышка Эболы зафиксирована в восьмой провинции ДР Конго

Медицинские власти Демократической Республики Конго (ДРК) подтвердили факт распространения лихорадки Эбола на восьмую провинцию страны.

Как передает Report, сообщение об этом распространил входящий в Минздрав Институт общественного здравоохранения ДРК.

В нем отмечается, что два случая заражения Эболой были выявлены в провинции Северное Убанги, один из них умер.

Провинция Северное Убанги расположена на северо-западе ДР Конго. Она граничит с провинцией Южное Убанги, где в сентябре были обнаружены заболевшие Эболой.

По последним данным, в ДР Конго количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания Эболой составляет 9 144.