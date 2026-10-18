Konqo Demokratik Respublikasının səkkizinci əyalətində Ebola epidemiyası təsdiqlənib
Digər ölkələr
- 18 oktyabr, 2026
- 19:36
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Konqo Demokratik Respublikasının (KDR) səhiyyə orqanları Ebola qızdırmasının ölkənin səkkizinci əyalətinə yayıldığını təsdiqləyiblər.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə KDR-in Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan İctimai Səhiyyə İnstitutu məlumat yayıb.
Şimali Ubangi əyalətində Ebola infeksiyasına iki yoluxma halının aşkarlandığı, yoluxanlardan birinin öldüyü qeyd edilib.
Şimali Ubangi əyaləti Konqo Demokratik Respublikasının şimal-qərbində yerləşir. Sentyabrda Ebolaya yoluxma hallarının aşkarlandığı Cənubi Ubangi əyaləti ilə həmsərhəddir.
Son məlumatlara görə, Konqo Demokratik Respublikasında laboratoriyada Ebolaya yoluxma hallarının təsdiqlənmiş sayı 9 144-dür.
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