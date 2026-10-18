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    Konqo Demokratik Respublikasının səkkizinci əyalətində Ebola epidemiyası təsdiqlənib

    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2026
    • 19:36
    Konqo Demokratik Respublikasının səkkizinci əyalətində Ebola epidemiyası təsdiqlənib

    Konqo Demokratik Respublikasının (KDR) səhiyyə orqanları Ebola qızdırmasının ölkənin səkkizinci əyalətinə yayıldığını təsdiqləyiblər.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə KDR-in Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan İctimai Səhiyyə İnstitutu məlumat yayıb.

    Şimali Ubangi əyalətində Ebola infeksiyasına iki yoluxma halının aşkarlandığı, yoluxanlardan birinin öldüyü qeyd edilib.

    Şimali Ubangi əyaləti Konqo Demokratik Respublikasının şimal-qərbində yerləşir. Sentyabrda Ebolaya yoluxma hallarının aşkarlandığı Cənubi Ubangi əyaləti ilə həmsərhəddir.

    Son məlumatlara görə, Konqo Demokratik Respublikasında laboratoriyada Ebolaya yoluxma hallarının təsdiqlənmiş sayı 9 144-dür.

    Ebola epidemiyası Kütləvi yoluxma Konqo Demokratik Respublikası
    Вспышка Эболы зафиксирована в восьмой провинции ДР Конго
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