Определились победители чемпионата Азербайджана по кроссу

Министерство молодежи и спорта совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана (ФЛА) провело осенний чемпионат страны по кроссу.

Как сообщает Report, в соревнованиях, организованных на Бакинском государственном ипподроме, наряду со столичными бегунами приняли участие более 80 атлетов из Гянджи, Хызы, Хачмаза, Астары, Барды, Гядабея и Шамкира.

В забеге на 10 км среди мужчин звание чемпиона в очередной раз завоевал Бахтияр Аскерли (Барда).

На дистанции 6 км победил представитель Гянджи Сархан Талыбов, а на дистанциях 3 и 2 км победителями стали соответственно представители Гянджи и Хачмаза Ринад Ибрагимов и Раул Гасанов.

В забеге на 6 км среди женщин Ганира Гасанова, опередив всех соперниц, стала чемпионкой Азербайджана.

На дистанции 4 км победила Элина Юсупова, на дистанции 2 км - представительница Шамкира Тюркан Аббасова, а на дистанции 1 км быстрее всех оказалась спортсменка из Хызы Аиша Велили.