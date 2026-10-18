Определились победители чемпионата Азербайджана по кроссу
- 18 октября, 2026
- 18:00
Будьте в курсе главных новостей!
Министерство молодежи и спорта совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана (ФЛА) провело осенний чемпионат страны по кроссу.
Как сообщает Report, в соревнованиях, организованных на Бакинском государственном ипподроме, наряду со столичными бегунами приняли участие более 80 атлетов из Гянджи, Хызы, Хачмаза, Астары, Барды, Гядабея и Шамкира.
В забеге на 10 км среди мужчин звание чемпиона в очередной раз завоевал Бахтияр Аскерли (Барда).
На дистанции 6 км победил представитель Гянджи Сархан Талыбов, а на дистанциях 3 и 2 км победителями стали соответственно представители Гянджи и Хачмаза Ринад Ибрагимов и Раул Гасанов.
В забеге на 6 км среди женщин Ганира Гасанова, опередив всех соперниц, стала чемпионкой Азербайджана.
На дистанции 4 км победила Элина Юсупова, на дистанции 2 км - представительница Шамкира Тюркан Аббасова, а на дистанции 1 км быстрее всех оказалась спортсменка из Хызы Аиша Велили.