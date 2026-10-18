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    Определились победители чемпионата Азербайджана по кроссу

    Индивидуальные
    • 18 октября, 2026
    • 18:00
    Определились победители чемпионата Азербайджана по кроссу

    Министерство молодежи и спорта совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана (ФЛА) провело осенний чемпионат страны по кроссу.

    Как сообщает Report, в соревнованиях, организованных на Бакинском государственном ипподроме, наряду со столичными бегунами приняли участие более 80 атлетов из Гянджи, Хызы, Хачмаза, Астары, Барды, Гядабея и Шамкира.

    В забеге на 10 км среди мужчин звание чемпиона в очередной раз завоевал Бахтияр Аскерли (Барда).

    На дистанции 6 км победил представитель Гянджи Сархан Талыбов, а на дистанциях 3 и 2 км победителями стали соответственно представители Гянджи и Хачмаза Ринад Ибрагимов и Раул Гасанов.

    В забеге на 6 км среди женщин Ганира Гасанова, опередив всех соперниц, стала чемпионкой Азербайджана.

    На дистанции 4 км победила Элина Юсупова, на дистанции 2 км - представительница Шамкира Тюркан Аббасова, а на дистанции 1 км быстрее всех оказалась спортсменка из Хызы Аиша Велили.

    Определились победители чемпионата Азербайджана по кроссу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по кроссу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по кроссу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по кроссу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по кроссу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по кроссу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по кроссу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по кроссу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по кроссу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по кроссу
    Определились победители чемпионата Азербайджана по кроссу
    Федерация легкой атлетики Азербайджана Чемпионат Азербайджана
    Фото
    Kros qaçışı üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub
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