В ДТП в Джалилабаде пострадали семь человек

В дорожно-транспортном происшествии в селе Зопун Джалилабадского района пострадали семь человек.

Как сообщает муганское бюро Report, на территории села столкнулись два легковых автомобиля "ВАЗ".

Пострадавшие в ДТП были доставлены в больницу, их личности устанавливаются. В одном из автомобилей предварительно находились 9-классники, возвращавшиеся с выпускного экзамена.

По факту проводится расследование, обстоятельства инцидента выясняются.