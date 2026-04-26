В ДТП в Джалилабаде пострадали семь человек
Происшествия
- 26 апреля, 2026
- 18:31
В дорожно-транспортном происшествии в селе Зопун Джалилабадского района пострадали семь человек.
Как сообщает муганское бюро Report, на территории села столкнулись два легковых автомобиля "ВАЗ".
Пострадавшие в ДТП были доставлены в больницу, их личности устанавливаются. В одном из автомобилей предварительно находились 9-классники, возвращавшиеся с выпускного экзамена.
По факту проводится расследование, обстоятельства инцидента выясняются.
