    Глава Минобороны Мали не пострадал при атаке на его резиденцию

    • 26 апреля, 2026
    • 01:24
    Глава Минобороны Мали не пострадал при атаке на его резиденцию

    Министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара не пострадал в результате атаки боевиков на его резиденцию утром в субботу.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство АА (Anadolu Agency - ред.) со ссылкой на Минобороны страны.

    По имеющейся информации, резиденция министра, расположенная на территории армейской базы Кати в пригороде Бамако, была атакована с использованием начиненного взрывчаткой автомобиля. Здание практически полностью разрушено.

    Отмечается, что на момент атаки главы оборонного ведомства в доме не было.

    Кати является крупнейшей армейской базой Мали, где также расположена одна из резиденций президента Ассими Гоита и дома министров.

    Ранее сообщалось, что утром 25 апреля боевики атаковали несколько десятков армейских позиций в различных частях страны. По данным Генштаба Вооруженных сил Мали, атаки были отражены, ситуация находится под контролем властей.

    Садио Камара Мали Вооруженное нападение
    Malinin müdafiə nazirinin iqamətgahına hücum olub

