Глава Минобороны Мали не пострадал при атаке на его резиденцию

Министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара не пострадал в результате атаки боевиков на его резиденцию утром в субботу.

Как передает Report, об этом сообщило агентство АА (Anadolu Agency - ред.) со ссылкой на Минобороны страны.

По имеющейся информации, резиденция министра, расположенная на территории армейской базы Кати в пригороде Бамако, была атакована с использованием начиненного взрывчаткой автомобиля. Здание практически полностью разрушено.

Отмечается, что на момент атаки главы оборонного ведомства в доме не было.

Кати является крупнейшей армейской базой Мали, где также расположена одна из резиденций президента Ассими Гоита и дома министров.

Ранее сообщалось, что утром 25 апреля боевики атаковали несколько десятков армейских позиций в различных частях страны. По данным Генштаба Вооруженных сил Мали, атаки были отражены, ситуация находится под контролем властей.