Зияфет Аскеров: Референдум в Казахстане проходит прозрачно и организованно

Азербайджанская делегация наблюдателей ознакомилась с ходом подготовки и проведения республиканского референдума по проекту новой Конституции Казахстана.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров.

По его словам, азербайджанские наблюдатели находятся в Казахстане уже третий день и с самого начала визита уделяют внимание техническим и организационным вопросам, связанным с проведением голосования.

В рамках программы визита делегация посетила парламент Казахстана, где состоялись встречи с председателем Сената и председателем Мажилиса, а также с представителями Верховного суда и Конституционного суда страны. Кроме того, наблюдатели встретились с председателем Центральной комиссии референдума, который проинформировал их о подготовке и организации голосования.

В день референдума члены делегации посетили ряд избирательных участков и ознакомились с процессом голосования на местах.

По словам З.Аскерова, референдум проходит прозрачно и на высоком организационном уровне, полностью соответствуя требованиям законодательства Казахстана.

"Объективно должен сказать, что у нас нет никаких претензий - всё организовано на должном уровне", - отметил он.

Говоря о проекте новой Конституции, З.Аскеров подчеркнул, что члены делегации заранее ознакомились с текстом документа, который казахстанская сторона передала им еще до визита в страну.

В то же время он отметил, что азербайджанские представители находятся в Казахстане исключительно в качестве наблюдателей, поэтому решение о поддержке или отклонении предложенных конституционных изменений остается за гражданами страны.

"Это право народа Казахстана, поэтому необходимо дождаться итогов голосования", - добавил заместитель председателя Милли Меджлиса.