    Зияфет Аскеров: Референдум в Казахстане проходит прозрачно и организованно

    Зияфет Аскеров: Референдум в Казахстане проходит прозрачно и организованно

    Азербайджанская делегация наблюдателей ознакомилась с ходом подготовки и проведения республиканского референдума по проекту новой Конституции Казахстана.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров.

    По его словам, азербайджанские наблюдатели находятся в Казахстане уже третий день и с самого начала визита уделяют внимание техническим и организационным вопросам, связанным с проведением голосования.

    В рамках программы визита делегация посетила парламент Казахстана, где состоялись встречи с председателем Сената и председателем Мажилиса, а также с представителями Верховного суда и Конституционного суда страны. Кроме того, наблюдатели встретились с председателем Центральной комиссии референдума, который проинформировал их о подготовке и организации голосования.

    В день референдума члены делегации посетили ряд избирательных участков и ознакомились с процессом голосования на местах.

    По словам З.Аскерова, референдум проходит прозрачно и на высоком организационном уровне, полностью соответствуя требованиям законодательства Казахстана.

    "Объективно должен сказать, что у нас нет никаких претензий - всё организовано на должном уровне", - отметил он.

    Говоря о проекте новой Конституции, З.Аскеров подчеркнул, что члены делегации заранее ознакомились с текстом документа, который казахстанская сторона передала им еще до визита в страну.

    В то же время он отметил, что азербайджанские представители находятся в Казахстане исключительно в качестве наблюдателей, поэтому решение о поддержке или отклонении предложенных конституционных изменений остается за гражданами страны.

    "Это право народа Казахстана, поэтому необходимо дождаться итогов голосования", - добавил заместитель председателя Милли Меджлиса.

    Ziyafət Əsgərov: Qazaxıstanda referendum şəffaf və mütəşəkkil şəkildə keçirilir
    Кобаяси: Существуют препятствия для отправки кораблей в район Ормузского пролива

    Бекжан Караманов: В Казахстане выявили четыре нарушения в "день тишины" перед референдумом

    ЦАХАЛ: За пять часов зафиксированы три ракетных пуска из Ирана по Израилю

    Зияфет Аскеров: Референдум в Казахстане проходит прозрачно и организованно

    Пентагон продлил срок службы авианосца USS Nimitz на 10 месяцев

    Кэролайн Ливитт: США пополнят стратегический нефтяной резерв после операции против Ирана

    В Токио задержали членов якудза по делу о дерзком ограблении на $2,7 млн

    В Казахстане началось голосование на референдуме по новой конституции - ОБНОВЛЕНО

    Кэролайн Ливитт: США потопили более 65 иранских кораблей с начала операции

