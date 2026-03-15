    Region
    • 15 mart, 2026
    • 08:51
    Ziyafət Əsgərov: Qazaxıstanda referendum şəffaf və mütəşəkkil şəkildə keçirilir

    Azərbaycan müşahidəçilərindən ibarət nümayəndə heyəti Qazaxıstanın yeni Konstitusiya layihəsi üzrə milli referendumun hazırlıqlarını və keçirilməsi ilə tanış olublar.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə Azərbaycan Milli Məclisinin sədr müavini Ziyafət Əsgərov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan müşahidəçiləri artıq üçüncü gündür, Qazaxıstandadırlar, səfərlərinin əvvəlindən səsvermə ilə bağlı texniki və təşkilati məsələlərə diqqət yetirirlər.

    Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Qazaxıstan parlamentində olub, Senatın, Məclisin Sədri, eləcə də Ali Məhkəmənin və Konstitusiya Məhkəməsinin nümayəndələri ilə görüşüblər. Müşahidəçilər həmçinin Mərkəzi Referendum Komissiyasının sədri ilə görüşüblər və o, nümayəndələrə səsverməyə hazırlıqlar və təşkilati işlər barədə məlumat verib.

    Referendum günü nümayəndə heyəti bir neçə seçki məntəqəsinə baş çəkib və səsvermə prosesi ilə yerində tanış olub.

    Z. Əsgərovun sözlərinə görə, referendum şəffaf və yüksək səviyyədə, Qazaxıstanın qanuni tələblərinə tam uyğun olaraq keçirilir.

    "Obyektiv şəkildə deməliyəm ki, heç bir iradımız yoxdur - hər şey lazımi səviyyədə təşkil olunub", - o qeyd edib.

    Yeni Konstitusiya layihəsi barədə danışan Z.Əsgərov nümayəndə heyətinin Qazaxıstan tərəfinin ölkəyə səfərindən əvvəl onlara təqdim etdiyi sənədin mətni ilə tanış olduğunu vurğulayıb.

    O, eyni zamanda qeyd edib ki, Azərbaycan nümayəndələri Qazaxıstanda yalnız müşahidəçi kimidirlər, ona görə də təklif olunan konstitusiya dəyişikliklərini dəstəkləmək və ya rədd etmək qərarı ölkə vətəndaşlarının ixtiyarındadır.

    "Bu, Qazaxıstan xalqının hüququdur, ona görə də səsvermənin nəticələrini gözləməliyik", - Milli Məclisin sədr müavini əlavə edib.

    Зияфет Аскеров: Референдум в Казахстане проходит прозрачно и организованно

