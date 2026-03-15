В Казахстане пройдет референдум по проекту новой конституции

    В Казахстане в воскресенье состоится республиканский референдум по вопросу принятия новой конституции. Гражданам предстоит решить, поддержать предложенный проект основного закона или отклонить его.

    Как передает Report, инициатором конституционной реформы выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    С предложением изменить действующую уже более 30 лет конституцию глава государства выступил в сентябре 2025 года. В частности, он предложил преобразовать двухпалатный парламент в однопалатный.

    Позже, в январе текущего года, Токаев также выступил с инициативой учредить пост вице-президента, реформировать совещательные органы, изменить преамбулу и внести ряд других поправок.

    Для подготовки реформ была создана конституционная комиссия из более чем 100 политиков, экспертов и общественных деятелей. По итогам ее работы было решено подготовить новый основной закон, поскольку предлагаемые изменения затрагивают более 80% действующей конституции.

