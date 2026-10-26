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    Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 34,3%

    Финансы
    • 26 октября, 2026
    • 14:28
    Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 34,3%

    Объем страховых взносов по видам страхования жизни в январе-сентябре текущего года в Азербайджане составил 704,525 млн манатов, что на 7,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), выплаты по видам страхования жизни за отчетный период выросли на 34,3%, достигнув 650,712 млн манатов.

    Таким образом, за 9 месяцев на каждые 100 манатов взносов, собранных на рынке страхования жизни, клиенты получили в среднем 92,4 маната выплат. Год назад этот показатель составлял 73,9 маната.

    Страхование жизни Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 34 %-dən çox artıb
    Life insurance payouts in Azerbaijan surge 34.3%
    44 filmi
    44 filmi

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