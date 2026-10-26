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    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 34 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 26 oktyabr, 2026
    • 14:08
    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 34 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda həyat sığortası növlərinin hesabına 704,525 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,5 % çoxdur.

    Hesabat dövründə həyat sığortası növləri üzrə ödənişlər isə 34,3 % artaraq 650,712 milyon manata çatıb.

    Beləliklə, 9 ayda həyat sığortası bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 92,4 manatı müştərilərə geri ödənilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 73,9 manat təşkil edib.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 248,485 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 7,9 % çoxdur. Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 882,723 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 29,1 % çoxdur.

    9 ay ərzində sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 70,7 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 59,1 manat olub.

    Həyat sığortası növləri Sığorta bazarı Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 34,3%
    Life insurance payouts in Azerbaijan surge 34.3%
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    MiniBoss

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