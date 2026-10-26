В Баку приостановлена деятельность ресторана El Pizza.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в ходе проверки объекта сотрудники Государственной службы пожарного надзора выявили грубые нарушения норм и требований пожарной безопасности.

В связи с этим деятельность ресторана приостановлена, а копия решения направлена ​​представителю заведения.

Заведение расположено по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Академика Шафаята Мехтиева, 23.