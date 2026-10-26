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    В Баку приостановлена деятельность ресторана El Pizza

    Происшествия
    • 26 октября, 2026
    • 15:00
    В Баку приостановлена деятельность ресторана El Pizza

    В Баку приостановлена деятельность ресторана El Pizza.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в ходе проверки объекта сотрудники Государственной службы пожарного надзора выявили грубые нарушения норм и требований пожарной безопасности.

    В связи с этим деятельность ресторана приостановлена, а копия решения направлена ​​представителю заведения.

    Заведение расположено по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Академика Шафаята Мехтиева, 23.

    В Баку приостановлена деятельность ресторана El Pizza

    В Баку приостановлена деятельность ресторана El Pizza
    В Баку приостановлена деятельность ресторана El Pizza
    В Баку приостановлена деятельность ресторана El Pizza
    В Баку приостановлена деятельность ресторана El Pizza
    В Баку приостановлена деятельность ресторана El Pizza

    МЧС Азербайджана Пожарная безопасность
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