В Баку приостановлена деятельность ресторана El Pizza
Происшествия
- 26 октября, 2026
- 15:00
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Баку приостановлена деятельность ресторана El Pizza.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в ходе проверки объекта сотрудники Государственной службы пожарного надзора выявили грубые нарушения норм и требований пожарной безопасности.
В связи с этим деятельность ресторана приостановлена, а копия решения направлена представителю заведения.
Заведение расположено по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Академика Шафаята Мехтиева, 23.
В Баку приостановлена деятельность ресторана El Pizza
Последние новости
15:50
В Карабахе и Восточном Зангезуре завершена разработка генпланов более 100 сел и поселковИнфраструктура
15:47
Пашинян и представитель ЕС обсудили вопрос разблокировки региональных коммуникацийВ регионе
15:45
Азербайджан и Алжир обсудили торговлю нефтехимической продукциейЭнергетика
15:44
Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов на 9,7%Бизнес
15:42
Азербайджан может продлить безвизовый режим для граждан ЯпонииВнешняя политика
15:41
Видео
В MiniBoss дети учатся готовить и представлять собственные проекты - РепортажНаука и образование
15:33
Бахром Ашрафханов: Азербайджан и Узбекистан планируют расширять научное сотрудничествоВнешняя политика
15:32
В ФРГ прекращает свою работу второй горнолыжный курорт из-за климатических измененийДругие страны
15:31
Хикмет Гаджиев: Почти каждый день Le Figaro публикует фейковые антиазербайджанские материалыВнутренняя политика