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    Нефтяное пятно у побережья ОАЭ увеличилось

    Энергетика
    • 26 октября, 2026
    • 14:46
    Нефтяное пятно у побережья ОАЭ увеличилось

    Нефтяное пятно, образовавшееся в результате утечки с поврежденного танкера у побережья ОАЭ, увеличилось и приблизилось к берегам эмирата Умм-эль-Кайвайн.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки системы Европейского союза Copernicus от 24 октября.

    По данным агентства, власти временно закрыли пляжи и прибрежные зоны Умм-эль-Кайвайна, пляж Аль-Хамрия в Шардже и все пляжи эмирата Рас-эль-Хайма. Проводятся работы по локализации утечки и оценке экологических последствий.

    Власти ОАЭ не назвали судно и причину разлива. Опрошенные Reuters эксперты связали утечку с танкером Gem No.2, ранее поврежденным в результате попадания неустановленного снаряда.

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