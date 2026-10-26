Нефтяное пятно у побережья ОАЭ увеличилось

Нефтяное пятно, образовавшееся в результате утечки с поврежденного танкера у побережья ОАЭ, увеличилось и приблизилось к берегам эмирата Умм-эль-Кайвайн.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки системы Европейского союза Copernicus от 24 октября.

По данным агентства, власти временно закрыли пляжи и прибрежные зоны Умм-эль-Кайвайна, пляж Аль-Хамрия в Шардже и все пляжи эмирата Рас-эль-Хайма. Проводятся работы по локализации утечки и оценке экологических последствий.

Власти ОАЭ не назвали судно и причину разлива. Опрошенные Reuters эксперты связали утечку с танкером Gem No.2, ранее поврежденным в результате попадания неустановленного снаряда.