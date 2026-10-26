Нефтяное пятно у побережья ОАЭ увеличилось
Энергетика
- 26 октября, 2026
- 14:46
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Нефтяное пятно, образовавшееся в результате утечки с поврежденного танкера у побережья ОАЭ, увеличилось и приблизилось к берегам эмирата Умм-эль-Кайвайн.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки системы Европейского союза Copernicus от 24 октября.
По данным агентства, власти временно закрыли пляжи и прибрежные зоны Умм-эль-Кайвайна, пляж Аль-Хамрия в Шардже и все пляжи эмирата Рас-эль-Хайма. Проводятся работы по локализации утечки и оценке экологических последствий.
Власти ОАЭ не назвали судно и причину разлива. Опрошенные Reuters эксперты связали утечку с танкером Gem No.2, ранее поврежденным в результате попадания неустановленного снаряда.
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