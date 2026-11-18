В Лиге наций УЕФА подведены итоги группового этапа.

Как сообщает Report, в рамках 6-го тура в лигах A и B было проведено 8 встреч.

В Лиге A Норвегия одержала волевую победу над Данией, а Португалия обыграла Уэльс. В Лиге B Украина оказалась сильнее Грузии.

Лига наций УЕФА

Групповой этап

VI тур

Лига A

4-я группа

Дания - Норвегия 2:3

Уэльс - Португалия 2:3

Очки: Португалия - 15, Норвегия - 9, Дания - 9, Уэльс - 3.

Лига B

2-я группа

Украина - Грузия 1:0

Венгрия - Северная Ирландия 1:1

Очки: Северная Ирландия - 12, Венгрия - 11, Украина - 7, Грузия - 2.

3-я группа

Израиль - Австрия 1:1

Ирландия - Косово 3:0

Очки: Австрия - 12, Ирландия - 8, Косово - 6, Израиль - 4.

4-я группа

Босния и Герцеговина - Румыния 2:1

Польша - Швеция 1:1

Очки: Швеция - 14, Босния и Герцеговина - 11, Польша - 5, Румыния - 3.