В Лиге наций УЕФА прошли последние матчи группового этапа
- 18 ноября, 2026
- 01:44
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В Лиге наций УЕФА подведены итоги группового этапа.
Как сообщает Report, в рамках 6-го тура в лигах A и B было проведено 8 встреч.
В Лиге A Норвегия одержала волевую победу над Данией, а Португалия обыграла Уэльс. В Лиге B Украина оказалась сильнее Грузии.
Лига наций УЕФА
Групповой этап
VI тур
Лига A
4-я группа
Дания - Норвегия 2:3
Уэльс - Португалия 2:3
Очки: Португалия - 15, Норвегия - 9, Дания - 9, Уэльс - 3.
Лига B
2-я группа
Украина - Грузия 1:0
Венгрия - Северная Ирландия 1:1
Очки: Северная Ирландия - 12, Венгрия - 11, Украина - 7, Грузия - 2.
3-я группа
Израиль - Австрия 1:1
Ирландия - Косово 3:0
Очки: Австрия - 12, Ирландия - 8, Косово - 6, Израиль - 4.
4-я группа
Босния и Герцеговина - Румыния 2:1
Польша - Швеция 1:1
Очки: Швеция - 14, Босния и Герцеговина - 11, Польша - 5, Румыния - 3.