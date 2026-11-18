UEFA Nations League group stage concludes
- 18 November, 2026
- 07:36
Stay up to date with the top news!
The UEFA Nations League group stage has come to an end.
According to Report, a total of eight matches were played in Leagues A and B as part of Round 6.
In League A, Denmark lost to Norway, while Wales were defeated by Portugal. In League B, Ukraine secured a victory over Georgia.
League A, Group 4
Denmark 2-3 Norway
Wales 2-3 Portugal
Standings: Portugal 15, Norway 9, Denmark 9, Wales 3.
League B, Group 2
Ukraine 1-0 Georgia
Hungary 1-1 Northern Ireland
Standings: Northern Ireland 12, Hungary 11, Ukraine 7, Georgia 2.
Group 3
Israel 1-1 Austria
Ireland 3-0 Kosovo
Standings: Austria 12, Ireland 8, Kosovo 6, Israel 4.
Group 4
Bosnia and Herzegovina 2-1 Romania
Poland 1-1 Sweden
Standings: Sweden 14, Bosnia and Herzegovina 11, Poland 5, Romania 3.