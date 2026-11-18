UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsinin son oyunları keçirilib
- 18 noyabr, 2026
- 01:44
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsinin VI turunun oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, A və B liqalarında VI tur çərçivəsində ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutub.
A Liqasında Danimarka Norveçə, Uels isə Portuqaliyaya məğlub olub. B Liqasında Ukrayna Gürcüstan üzərində qələbə qazanıb.
UEFA Millətlər Liqası
Qrup mərhələsi
VI tur
A Liqası
4-cü qrup
Danimarka – Norveç 2:3
Uels – Portuqaliya 2:3
Xallar: Portuqaliya – 15, Norveç – 9, Danimarka – 9, Uels – 3.
B Liqası
2-ci qrup
Ukrayna – Gürcüstan 1:0
Macarıstan – Şimali İrlandiya 1:1
Xallar: Şimali İrlandiya – 12, Macarıstan – 11, Ukrayna – 7, Gürcüstan – 2.
3-cü qrup
İsrail – Avstriya 1:1
İrlandiya – Kosovo 3:0
Xallar: Avstriya – 12, İrlandiya – 8, Kosovo – 6, İsrail – 4.
4-cü qrup
Bosniya və Herseqovina – Rumıniya 2:1
Polşa – İsveç 1:1
Xallar: İsveç – 14, Bosniya və Herseqovina – 11, Polşa – 5, Rumıniya – 3.