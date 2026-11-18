Американская компания Apple работает над восстановлением систем после масштабного сбоя, причиной которого стало внутреннее обновление.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление корпорации.

Согласно информации, нарушения затронули ряд сервисов, в том числе iCloud и Apple Pay. Неполадки возникли после обновления, при этом компания исключила кибератаку как причину инцидента.

"Многие наши системы уже восстановили работу после того, как внутреннее обновление вызвало сбои сегодня утром (вечером во вторник по бакинскому времени - ред.). Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуть в строй остальные системы", - заявил представитель Apple.

Проблемы также затронули App Store, Apple Music, сервис AppleCare и инструменты для разработчиков. Некоторые пользователи сообщали о трудностях со входом в свои учетные записи Apple, загрузкой приложений и использованием отдельных функций устройств.