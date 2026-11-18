На Солнце произошла сильная вспышка
Экология
- 18 ноября, 2026
- 00:23
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Вспышка предпоследнего класса мощности М зафиксирована на Солнце вечером во вторник.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики.
"17 ноября в 18:49 мск (19:49 по бакинскому времени - ред.) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4578 (S11W66) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Солнце после непродолжительного перерыва возобновились слабые вспышки.
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