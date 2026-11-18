Вспышка предпоследнего класса мощности М зафиксирована на Солнце вечером во вторник.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики.

"17 ноября в 18:49 мск (19:49 по бакинскому времени - ред.) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4578 (S11W66) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Солнце после непродолжительного перерыва возобновились слабые вспышки.