Постоянный представитель Азербайджана при Организации по запрещению химического оружия (OPCW) Анар Аджамов вручил верительные грамоты гендиректору организации Сабрине Даллафиора.

Как сообщает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Нидерландах в своем аккаунте в соцсети X.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и OPCW.

Отметим, что А. Аджамов также является послом Азербайджана в Нидерландах.

Напомним, что OPCW была учреждена 29 апреля 1997 года в связи с вступлением в силу "Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении". Основная цель конвенции - полный запрет применения химического оружия и создание соответствующего контрольного механизма.

Азербайджан является одним из первых государств, подписавших Конвенцию 13 января 1993 года. Милли Меджлис ратифицировал ее 29 февраля 2000 года.