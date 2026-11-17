Азербайджана и Организации по запрещению химоружия обсудили дальнейшее сотрудничество
- 17 ноября, 2026
- 22:26
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Постоянный представитель Азербайджана при Организации по запрещению химического оружия (OPCW) Анар Аджамов вручил верительные грамоты гендиректору организации Сабрине Даллафиора.
Как сообщает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Нидерландах в своем аккаунте в соцсети X.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и OPCW.
Отметим, что А. Аджамов также является послом Азербайджана в Нидерландах.
Напомним, что OPCW была учреждена 29 апреля 1997 года в связи с вступлением в силу "Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении". Основная цель конвенции - полный запрет применения химического оружия и создание соответствующего контрольного механизма.
Азербайджан является одним из первых государств, подписавших Конвенцию 13 января 1993 года. Милли Меджлис ратифицировал ее 29 февраля 2000 года.
H.E. Ambassador Anar Ajamov presented his Letter of Accreditation to H.E. Ambassador Sabrina Dallafior, Director-General of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), as Permanent Representative of the Republic of Azerbaijan to the Organisation. The occasion also provided an opportunity to exchange views on cooperation between Azerbaijan and the OPCW.— Azerbaijan in the Netherlands (@Azerbaijan_inNL) November 17, 2026