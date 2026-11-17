США могут выделить $265 млн на программы разминирования, в том числе в Азербайджане
Внешняя политика
- 17 ноября, 2026
- 22:00
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В Сенате США рекомендовали выделить $265 млн на программы разминирования, в том числе в Азербайджане.
Как передает Report, об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о финансировании Госдепа на 2027 финансовый год, опубликованному на сайте Сената США.
"Комитет Сената США по ассигнованиям рекомендовал выделить не менее $265 млн на программы по уничтожению обычных вооружений, разминированию и очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов в Анголе, Азербайджане, Камбодже, Лаосе, Шри-Ланке, Украине, Вьетнаме, Зимбабве, а также островных государств Тихоокеанского региона", - говорится в ней.
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