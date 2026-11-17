В Сенате США рекомендовали выделить $265 млн на программы разминирования, в том числе в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о финансировании Госдепа на 2027 финансовый год, опубликованному на сайте Сената США.

"Комитет Сената США по ассигнованиям рекомендовал выделить не менее $265 млн на программы по уничтожению обычных вооружений, разминированию и очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов в Анголе, Азербайджане, Камбодже, Лаосе, Шри-Ланке, Украине, Вьетнаме, Зимбабве, а также островных государств Тихоокеанского региона", - говорится в ней.