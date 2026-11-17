В Турции по делу о фондовых спекуляциях возместили свыше 40 млрд лир ущерба
- 17 ноября, 2026
- 21:39
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В рамках расследований, проводимых в Турции по делу о фондовых спекуляциях, было обеспечено возмещение ущерба в размере 40,4 миллиарда лир (свыше 1,6 млрд манатов).
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр юстиции Турции Акын Гюрлек.
Акын Гюрлек сообщил, что в целях предотвращения сокрытия и вывода из страны доходов, предположительно полученных преступным путем, арестованы и заморожены активы 417 физических и 149 юридических лиц.
Он подчеркнул, что добровольный возврат средств не освобождает лиц от юридической ответственности.
Министр добавил, что основная цель - защитить права добросовестных инвесторов и обеспечить эффективное осуществление правовых процедур для возврата их средств.