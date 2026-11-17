В рамках расследований, проводимых в Турции по делу о фондовых спекуляциях, было обеспечено возмещение ущерба в размере 40,4 миллиарда лир (свыше 1,6 млрд манатов).

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр юстиции Турции Акын Гюрлек.

По его словам, в настоящее время по делу проходят 498 подозреваемых, 129 из них арестованы, в отношении еще 289 человек применена мера судебного надзора, продолжаются мероприятия по задержанию 54 разыскиваемых, в отношении 22 человек расследование продолжается.

Акын Гюрлек сообщил, что в целях предотвращения сокрытия и вывода из страны доходов, предположительно полученных преступным путем, арестованы и заморожены активы 417 физических и 149 юридических лиц.

Он подчеркнул, что добровольный возврат средств не освобождает лиц от юридической ответственности.

Министр добавил, что основная цель - защитить права добросовестных инвесторов и обеспечить эффективное осуществление правовых процедур для возврата их средств.