В Самухе столкнулись два автомобиля, есть погибший
Происшествия
- 17 ноября, 2026
- 20:50
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В Самухе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Об этом сообщает западное бюро Report.
По предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб, еще один получил ранения.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции, начато расследование. Детали инцидента будут предоставлены позднее.
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