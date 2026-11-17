В Самухе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Об этом сообщает западное бюро Report.

По предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб, еще один получил ранения.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции, начато расследование. Детали инцидента будут предоставлены позднее.