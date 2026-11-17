Сборная Азербайджана по футболу U-19 лет в первом матче II раунда отборочного этапа чемпионата Европы на выезде обыграла команду Фарерских островов.

Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы за победителей забили Умид Салимов (16) и Мустафа Камара (67).

Напомним, что сборная Азербайджана U-19 в предыдущих матчах проиграла Черногории (7:2) и Сербии (4:0).