Сборная Азербайджана по футболу U-19 обыграла Фарерские острова
Футбол
- 17 ноября, 2026
- 21:12
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Сборная Азербайджана по футболу U-19 лет в первом матче II раунда отборочного этапа чемпионата Европы на выезде обыграла команду Фарерских островов.
Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 2:0.
Голы за победителей забили Умид Салимов (16) и Мустафа Камара (67).
Напомним, что сборная Азербайджана U-19 в предыдущих матчах проиграла Черногории (7:2) и Сербии (4:0).
Azərbaycanın U-19 millisi Farer adalarına qalib gəlib
Azerbaijan U19 beat Faroe Islands 2-0 in European qualifier
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