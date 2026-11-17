Экс-президент Сербии Александар Вучич заявил, что его фракция не будет препятствовать деятельности парламента и формированию нового правительства.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом он заявил во время выступления на учредительном заседании Народной скупщины.

"Мы не намерены препятствовать какой-либо вашей работе. Мы хотим, чтобы вы как можно скорее сформировали соответствующие органы. Этот процесс должен занять значительно меньше времени, чем предыдущий, в котором мы обладали значительным большинством. С нашей стороны вы не столкнетесь ни с какими препятствиями", - отметил Вучич.

Он также подчеркнул, что в политике люди должны нормально относиться как к победе, так и к поражению.

Вучич также опроверг выдвинутые обвинения в планировании государственного переворота в ночь с 25 на 26 октября после поражения на выборах.