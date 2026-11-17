В Сальяне автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 17 ноября, 2026
- 21:28
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В селе Гырхчыраг Сальянского района произошло смертельное ДТП с участием пешехода.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на трассе Сальян-Ширван.
Автомобиль "Мерседес" сбил пытавшегося перейти дорогу жителя Джалилабадского района Алиев Аллахверана Алыш оглу (1937 г.р.).
Мужчина от полученных травм скончался.
По факту начато расследование.
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В Сальяне автомобиль насмерть сбил пешеходаПроисшествия