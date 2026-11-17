В провинции Ван на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Подземные толчки были зафиксированы в 18:57 по местному (19:57 по бакинскому) времени, эпицентр находился в озере Ван, вблизи района Геваш, очаг залегал на глубине 13,61 км.

Информация о пострадавших или разрушениях к настоящему моменту не поступала.