На западе Турции произошло землетрясение
В регионе
- 17 ноября, 2026
- 21:45
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В провинции Ван на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Подземные толчки были зафиксированы в 18:57 по местному (19:57 по бакинскому) времени, эпицентр находился в озере Ван, вблизи района Геваш, очаг залегал на глубине 13,61 км.
Информация о пострадавших или разрушениях к настоящему моменту не поступала.
Türkiyənin Van şəhərində güclü zəlzələ baş verib
Magnitude 4.3 earthquake strikes Lake Van in Türkiye
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