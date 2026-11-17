Türkiyənin Van şəhərində güclü zəlzələ baş verib
Region
- 17 noyabr, 2026
- 21:23
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Türkiyənin Van şəhərində 4,3 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yeraltı təkanlar noyabrın 17-də yerli vaxtla saat 18:57-də baş verib. Zəlzələnin episentri Van gölündə, Gevaş rayonu yaxınlığında, ocağı isə 13,61 kilometr dərinlikdə yerləşib.
İlkin məlumatlara görə, zəlzələ nəticəsində dağıntı və tələfat qeydə alınmayıb.
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