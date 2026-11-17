Сборная Азербайджана по футболу U-20 лет в товарищеском матче сыграла вничью с командой Ирака.

Как сообщает Report, игра на SOCAR Polymer Arena в Сумгайыте завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что азербайджанская молодежная сборная продолжает второй этап сборов в Баку.