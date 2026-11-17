Сборная Азербайджана по футболу U-20 сыграла вничью с Ираком
Футбол
- 17 ноября, 2026
- 21:25
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Сборная Азербайджана по футболу U-20 лет в товарищеском матче сыграла вничью с командой Ирака.
Как сообщает Report, игра на SOCAR Polymer Arena в Сумгайыте завершилась со счетом 0:0.
Отметим, что азербайджанская молодежная сборная продолжает второй этап сборов в Баку.
Azərbaycanın U-20 yığması İraq seçməsi ilə bərabərə qalıb
Azerbaijan U20 draw 0-0 with Iraq in friendly
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