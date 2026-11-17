Azərbaycanın U-20 yığması İraq seçməsi ilə bərabərə qalıb
Futbol
- 17 noyabr, 2026
- 20:57
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Təlim-məşq toplanışının ikinci mərhələsini Bakıda davam etdirən 20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası ilk yoldaşlıq oyununu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, İraqın U-20 kollektivi ilə qarşılaşan yığma rəqibi ilə bərabərə qalıb - 0:0.
Qarşılaşma Sumqayıtda yerləşən "SOCAR Polymer Arena"da keçirilib.
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