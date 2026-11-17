По всей Франции на сегодня запланированы акции протеста против роста стоимости жизни, в которых примут участие от 220 тыс. до 300 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

Только в Париже власти ожидают участия от 30 тыс. до 60 тыс. человек.

Марши пройдут в нескольких городах Франции, включая Гренобль, Тулузу, Ла-Рошель, Орлеан, Амьен, Ренн и Страсбург. В Париже марш запланирован от площади Нации до площади Италии.

Акции организованы межпрофсоюзной группой (CGT, Unsa, FSU, Solidaires, CFE-CGC и FAFP), и она призвала работников частного и государственного секторов, а также общественные организации принять участие в демонстрациях по всей Франции против высокой стоимости жизни, а также с требованием повышения зарплат.

Накануне министр внутренних дел Лоран Нуньес направил телеграмму всем префектам, полиции и жандармерии, в которой призывает их "не терять бдительности".

Ранее во Франции запретили продажу пиротехники с целью предотвращения беспорядков. Запрет распространяется на фейерверки категорий F2 и F3; использование фейерверков категории F4, как и прежде, разрешено только профессиональным пиротехникам.