Fransada 300 minə qədər insan etiraz aksiyalarına çıxacaq
- 17 noyabr, 2026
- 12:27
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Fransada bu gün yaşayış xərclərinin artmasına qarşı etiraz aksiyaları planlaşdırılıb və bu aksiyalarda 220 mindən 300 minə qədər insan iştirak edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa mediası məlumat yayıb.
Təkcə Parisdə rəsmilər 30 mindən 60 minə qədər insanın iştirakını gözləyirlər.
Yürüşlər Qrenobl, Tuluza, La-Roşel, Orlean, Amyen, Renn və Strasburq daxil olmaqla, Fransanın bir neçə şəhərində keçiriləcək. Parisdə yürüşün Millət meydanından İtaliya meydanına qədər keçirilməsi planlaşdırılıb.
Bir gün əvvəl daxili işlər naziri Loran Nunyes bütün prefektlərə, polisə və jandarmanı sayıq olmağa çağırıb.
Daha əvvəl Fransada iğtişaşların qarşısını almaq məqsədilə pirotexniki vasitələrin satışı qadağan edilmişdi.