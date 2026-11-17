В Вашингтоне считают, что Украина должна сосредоточить военные усилия на удержании линии фронта и ударах по российской военной машине, а не на ударах вглубь территории РФ.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил на встрече Контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе замминистра войны США по политическим вопросам Элбридж Колби.

По оценке Вашингтона, удары по дальним целям РФ, в том числе гражданской инфраструктуре, не способствуют завершению войны.

"Наша оценка заключается в том, что такие удары не способствуют прекращению войны и не помогают сдерживать продвижение российских войск по линии фронта", - сказал Колби.

В качестве примера он привел удары по объектам Wildberries, заявив, что атаки на гражданскую инфраструктуру могли лишь укрепить решимость российского общества и готовность Кремля к дальнейшей эскалации.

При этом Колби подчеркнул, что это не означает, что Украину следует заставлять воевать "со связанными за спиной руками". По его словам, американская поддержка должна быть направлена на укрепление способности украинской армии удерживать линию фронта и, где возможно, добиваться продвижения.

"Удары, нацеленные непосредственно на линию фронта, и прямая поддержка сил, действующих на этом направлении, безусловно, соответствуют такому подходу. В то же время удары по российской военной машине, обеспечивающей ведение боевых действий, также могут способствовать замедлению продвижения Армии РФ", - отметил он.

Заявления Колби прозвучали на фоне неоднократных публичных призывов президента США Дональда Трампа ограничить украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. В сентябре Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен прекратить атаки на российские объекты производства и поставок дизеля, поскольку они усугубляют дефицит топлива на мировом рынке.

Киев, в свою очередь, обосновывает удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям их ролью в финансировании российской военной машины и обеспечении ее топливом, указывая также на продолжающиеся российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Украина объясняла удары по логистическим комплексам Wildberries тем, что они использовались для поставок компонентов для производства беспилотников, навигационного оборудования и других товаров военного назначения.

Колби также заявил, что США и европейские союзники должны быть готовы к затяжной войне, поскольку Россия продолжает наращивать численность личного состава и мобилизацию военной экономики. Он призвал европейские страны взять на себя основную ответственность за дальнейшее финансирование обороны Украины и обеспечение поставок критически важных боеприпасов, в том числе через инициативу PURL. По его словам, США продолжат содействовать закупкам американских вооружений для Украины через программу Jumpstart, однако основная нагрузка по поддержке Киева в перспективе должна лечь на Европу.