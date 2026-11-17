Турция и Сирия договорились ускорить разработку проекта строительства железнодорожной линии, которая свяжет их со странами Персидского залива.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.

По словам сирийского министра, стороны достигли согласия относительно ускорения строительства и реализации железнодорожной линии, которая свяжет Турцию, Сирию, Иорданию и страны Персидского залива.

Аш-Шейбани отметил, что Дамаск и Анкара также работают в направлении облегчения доступа сирийской продукции на турецкий рынок, защиты прав инвесторов и создания правовой базы для расширения возможностей финансирования.

Он сообщил, что торговый оборот между двумя странами в 2025 году достиг приблизительно 3,7 млрд долларов и продолжает расти. Стороны нацелены довести этот показатель до $10 млрд в ближайшие годы.

По словам главы сирийского МИД, правительства двух стран также прилагают усилия в направлении разработки стратегического плана по интеграции сетей электро- и газоснабжения.

Аш-Шейбани сообщил, что в ходе переговоров также обсуждался вопрос водной безопасности. В частности, в центре внимания был вопрос обеспечения справедливого и стабильного объема сброса воды в реку Евфрат с учетом потребностей сирийских и иракских фермеров.

Он добавил, что в ближайшее время планируется проведение заседания трехсторонней технической комиссии по использованию водных ресурсов, созданной Турцией, Сирией и Ираком.