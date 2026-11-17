Azərbaycanla KSQT arasında əməkdaşlığın cari vəziyyəti müzakirə edilib
- 17 noyabr, 2026
- 22:01
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Azərbaycanın Kimyəvi Silahların Qadağan Olunması Təşkilatı (OPCW / KSQT) yanında Daimi Nümayəndəsi Anar Əcəmov etimadnaməsini təşkilatın baş direktoru Sabrina Dallafiora təqdim edib, söhbət zamanı Bakı ilə KSQT arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Niderlanddakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.
Görüş zamanı Azərbaycan ilə KSQT arasında əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Qeyd edək ki, A. Əcəmov Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfiridir.
Xatırladaq ki, KSQT "Kimyəvi silahların istehsalı, hazırlanması, toplanması, kimyəvi silahlardan istifadənin qadağan edilməsi və onların məhv edilməsi üzrə Konvensiya"nın qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar olaraq 29 aprel 1997-ci ildə təsis edilib. Konvensiyanın əsas məqsədi kimyəvi silahların istifadəsini tamamilə qadağan etmək və müvafiq nəzarət mexanizmini yaratmaqdır.
Azərbaycan 1993-cü ilin 13 yanvar tarixində Konvensiyasını ilk imzalayan dövlətlərdəndir. Qeyd olunan konvensiya 2000-ci ilin 29 fevral tarixində Milli Məclis tərəfindən təsdiqlənib və Azərbaycan KSQT-nin tamhüquqlu üzvü olub.
H.E. Ambassador Anar Ajamov presented his Letter of Accreditation to H.E. Ambassador Sabrina Dallafior, Director-General of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), as Permanent Representative of the Republic of Azerbaijan to the Organisation. The occasion also provided an opportunity to exchange views on cooperation between Azerbaijan and the OPCW.— Azerbaijan in the Netherlands (@Azerbaijan_inNL) November 17, 2026