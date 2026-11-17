Рютте: НАТО потратил более $10 млрд на закупку американского оружия для Украины
Другие страны
- 17 ноября, 2026
- 23:17
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Члены НАТО уже направили свыше $10 млрд на приобретение американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL ("Список приоритетных требований Украины").
Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте по итогам заседания контактной группы по поставкам оружия Киеву в Брюсселе.
При этом Рютте подчеркнул, что финансовую нагрузку между союзниками необходимо распределять более равномерно, поскольку основная часть расходов по-прежнему приходится на несколько государств.
"Страны НАТО должны делить нагрузку более справедливо", - отметил он, добавив, что намерен продолжить обсуждение этого вопроса через два дня на встрече "коалиции желающих" в Берлине.
NATO Ukraynaya ABŞ silahları almaq üçün 10 milyard dollardan çox xərcləyib
NATO chief urges allies to share cost of arming Ukraine more fairly
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