NATO Ukraynaya ABŞ silahları almaq üçün 10 milyard dollardan çox xərcləyib
Digər ölkələr
- 17 noyabr, 2026
- 23:28
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NATO üzvləri PURL ("Ukraynanın prioritet tələbləri siyahısı") təşəbbüsü çərçivəsində Ukrayna üçün Amerika silahlarının alınmasına 10 milyard dollardan çox vəsait yönəldiblər.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu alyansın baş katibi Mark Rütte Brüsseldə Kiyevə silah tədarükü üzrə təmas qrupunun iclasının yekunları üzrə bildirib.
Bununla yanaşı, Rütte vurğulayıb ki, müttəfiqlər arasında maliyyə yükü daha bərabər bölüşdürülməlidir, çünki xərclərin əsas hissəsi hələ də bir neçə dövlətin payına düşür.
"NATO ölkələri yükü daha ədalətli bölüşməlidir", - o qeyd edərək əlavə edib ki, iki gün sonra Berlində "istəklilər koalisiyası"nın görüşündə bu məsələnin müzakirəsini davam etdirmək niyyətindədir.
Рютте: НАТО потратил более $10 млрд на закупку американского оружия для Украины
NATO chief urges allies to share cost of arming Ukraine more fairly
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