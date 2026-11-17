На иранском острове Кешм прогремели взрывы
Другие страны
- 17 ноября, 2026
- 17:42
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Жители иранского острова Кешм сообщили о нескольких взрывах, звуки которых доносились с северо-запада от одноименного города.
Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные медиа.
По их данным, в небе над островом, расположенным в Ормузском проливе, также был замечен столб дыма.
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