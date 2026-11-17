Жители иранского острова Кешм сообщили о нескольких взрывах, звуки которых доносились с северо-запада от одноименного города.

Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные медиа.

По их данным, в небе над островом, расположенным в Ормузском проливе, также был замечен столб дыма.