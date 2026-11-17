Первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с командующим Силами обороны Грузии генерал-лейтенантом Георгием Матиашвили.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

К.Велиев провел встречу с грузинским коллегой в формате один на один, а затем в расширенном составе с участием делегаций.

Поприветствовав гостей, начальник Генштаба отметил, что дружественные отношения между главами государств и стратегическое партнерство двух стран вносят значительный вклад в развитие сотрудничества в сфере обороны.

Поблагодарив за теплый прием, Матиашвили выразил удовлетворение очередным визитом в Азербайджан и особо подчеркнул, что подобные встречи играют исключительную роль в дальнейшем развитии военных связей между Азербайджаном и Грузией.

В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, проведение совместных учений и тренировок в двустороннем и многостороннем форматах, организацию взаимных визитов на экспертном уровне, а также военно-политическую ситуацию в регионе и мире.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В ходе встречи гостям также был представлен подробный брифинг о боевом опыте, приобретенном азербайджанской армией в ходе Отечественной войны и последующих военных операций, в том числе антитеррористических мероприятий локального характера, а также о военных реформах, осуществляемых под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, были даны ответы на интересующие гостей вопросы.