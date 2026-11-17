В рамках проекта "Места памяти Западного Азербайджана" подготовлено исследование об истории азербайджанского села Шор-Али (ныне Шохакат) на территории современной Армении, опустевшего в результате изгнания азербайджанцев в конце 1980-х годов.

Как передает Report, село в Армении, где азербайджанцы жили до конца 1980-х годов, в источниках царского периода сначала упоминается под названием Шор-Али, а затем - Надеждино.

В советское время село называлось Шоржа. В 2017 году в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении оно было переименовано в Шохакат. С 1995 года село входит в состав Гегаркуникской области Армении. С середины XVIII века до российского завоевания территория села входила в состав Гёйчинского магала Иреванского ханства.

В 1829-1832 годах по поручению российских властей было составлено камеральное описание территорий бывших Иреванского и Нахчыванского ханств. По приведенным в документе данным, в селе Шор-Али проживало 140 человек, все - азербайджанцы. В середине XIX века местное тюркское население было выселено из села царскими властями. На этом месте было создано село Надеждино, где поселились молокане из внутренних губерний Российской империи.

В 1873 году в селе проживало 311 человек, все - русские. В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране. После этого азербайджанцы начали постепенно возвращаться в село. По данным армянских источников, до конца 1980-х годов на территории села жили азербайджанцы. В 1922 году в селе проживало 500 человек, из них 6 - азербайджанцы.

В 1926 году в селе проживало 469 человек, из них 31 - азербайджанец. В 1970 году население села составляло 894 человека, в 1979 году - 956, в 1989 году - 410 человек. В конце 1980-х годов после территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводились масштабные полевые работы по выявлению и документированию азербайджанского наследия. В ходе этих работ на территории села было обнаружено азербайджанское кладбище с десятками надгробий, часть из которых сохранилась. Некоторые надгробия датируются второй половиной 1980-х годов.