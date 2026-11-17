В Лянкяране полностью сгорел жилой дом, в котором проживали три семьи.

Как сообщает южное бюро Report, восемь человек, в том числе трое детей, смогли спастись.

Пожар произошел в доме на улице Мирзы Фатали Ахундова.

Дом площадью около 150 кв. м полностью сгорел вместе со всем имуществом.

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

По факту проводится расследование.