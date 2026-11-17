В Лянкяране сгорел жилой дом, спасены 8 человек
Происшествия
- 17 ноября, 2026
- 17:39
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В Лянкяране полностью сгорел жилой дом, в котором проживали три семьи.
Как сообщает южное бюро Report, восемь человек, в том числе трое детей, смогли спастись.
Пожар произошел в доме на улице Мирзы Фатали Ахундова.
Дом площадью около 150 кв. м полностью сгорел вместе со всем имуществом.
Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
По факту проводится расследование.
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