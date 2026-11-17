Lənkəranda üç ailənin yaşadığı ev yanıb, 8 nəfər xilas edilib
Hadisə
- 17 noyabr, 2026
- 17:29
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Lənkəran şəhərində üç ailənin yaşadığı ev tamamilə yanıb.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Mirzə Fətəli Axundov küçəsində baş verib.
Ümumi sahəsi təxminən 150 kvadratmetr olan yaşayış evi qısa müddətdə bütün əşyaları ilə birlikdə tamamilə yansa da, 3-ü uşaq olmaqla 8 nəfər xilas ola bilib.
Hadisəyə elektrik naqillərində yaranan qısaqapanmanın səbəb olduğu ehtimal edilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
17:55
Samir Şərifov: Azərbaycan və Aİ arasında son vaxtlar müsbət dinamika müşahidə olunurXarici siyasət
17:49
İranın Qeşm adasında silsilə partlayışlar baş veribDigər ölkələr
17:46
Foto
"Bakcell" gənclər üçün növbəti süni intellekt hakatonunu keçiribİKT
17:32
Fransada minə yaxın polis etiraz aksiyalarında iştirakdan yayınmaq üçün tibbi müayinəyə müraciət edibDigər ölkələr
17:31
Foto
İlham Əliyev Gürcüstanın iqtisadiyyat və davamlı inkişaf nazirini qəbul edibXarici siyasət
17:29
Foto
Video
Lənkəranda üç ailənin yaşadığı ev yanıb, 8 nəfər xilas edilibHadisə
17:27
Foto
İlham Əliyev Almaniyanın xarici işlər nazirini qəbul edibXarici siyasət
17:25
MKA: "Azərpoçt"un adından fişinq hücumları varİKT
17:21
Braziliya yığması yoldaşlıq oyununda Sinqapuru böyük hesabla məğlub edibFutbol