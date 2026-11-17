Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере $500 млн для оказания помощи Пакистану в реформировании федеральной системы пенсионных накоплений.

Как передает Report, об этом сообщают пакистанские медиа со ссылкой на заявление МВФ.

В нем отмечается, что реформы помогут сдержать растущее фискальное давление, связанное с пенсионной системой, укрепить устойчивость пенсионной системы и расширить бюджетные возможности для развития и социальных расходов.

В АБР также сообщили, что федеральные пенсионные расходы Пакистана выросли почти в пять раз с 2016 финансового года и теперь превышают 1 трлн пакистанских рупий ($3,62 млрд) в год.