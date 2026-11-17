АБР выделит $500 млн для пенсионной реформы Пакистана
Другие страны
- 17 ноября, 2026
- 17:42
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Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере $500 млн для оказания помощи Пакистану в реформировании федеральной системы пенсионных накоплений.
Как передает Report, об этом сообщают пакистанские медиа со ссылкой на заявление МВФ.
В нем отмечается, что реформы помогут сдержать растущее фискальное давление, связанное с пенсионной системой, укрепить устойчивость пенсионной системы и расширить бюджетные возможности для развития и социальных расходов.
В АБР также сообщили, что федеральные пенсионные расходы Пакистана выросли почти в пять раз с 2016 финансового года и теперь превышают 1 трлн пакистанских рупий ($3,62 млрд) в год.
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