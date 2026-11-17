Великобритания и ее союзники намерены на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" обсудить дальнейшую военную поддержку Киева, в том числе подготовку к зимнему периоду и потребности Украины в 2027 году.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг перед началом встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Сегодня наша задача - вновь мобилизовать поддержку союзников, чтобы помочь Украине пережить предстоящую сложную зиму, а также планировать дальнейшую поддержку Киева на 2027 год", - сказал Стритинг.

На встрече, где он сопредседательствует с министром обороны Германии Борисом Писториусом, Великобритания ожидает, что союзники объявят о новых обязательствах по военной помощи Украине. Лондон также представит дополнительные обязательства в сфере противовоздушной обороны, отметил министр.

"Мы собрались здесь, чтобы превратить обязательства, взятые на себя союзниками Украины, в реальные возможности для защиты украинского народа и поддержки сил на передовой", - подчеркнул он.

Он отметил, что Украина продолжает демонстрировать устойчивость, мужество и изобретательность в противостоянии российским атакам, тогда как российские потери остаются чрезвычайно высокими, а экономические издержки войны для России и ее населения стали катастрофическими.

Стритинг также подчеркнул, что любые переговоры о прекращении войны должны привести к миру на условиях, приемлемых для Украины. "Не может быть никаких решений по Украине без Украины", - заявил он, подтвердив готовность Великобритании поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Отвечая на вопрос о роли США, министр отметил важность американской помощи, в том числе в сфере разведки и предоставления военных возможностей, а также личного участия президента Дональда Трампа в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта.

Стритинг добавил, что европейские страны едины в вопросах укрепления обороны континента, увеличения военных расходов и расширения сотрудничества. Он приветствовал активизацию поддержки Украины со стороны ЕС, назвав Евросоюз важнейшим партнером Великобритании.