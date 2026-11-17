Делегация Центра стратегических исследований (ЦСИ) при Министерстве иностранных дел Афганистана, впервые прибывшая в Азербайджан, планирует посетить освобожденные от оккупации территории - города Шуша, Агдам, Ходжалы и Физули.

Как сообщает Report, об этом было заявлено в ходе круглого стола, организованного совместно Центром анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМОМ) и афганским ЦСИ.

Отметим, что в рамках мероприятия, впервые проведенного в подобном формате между мозговыми центрами Азербайджана и Афганистана, эксперты двух стран провели широкий обмен мнениями по вопросам региональных транспортных связей, экономического сотрудничества, постконфликтного восстановления и устойчивого развития.