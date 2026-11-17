Əfqanıstan beyin mərkəzinin nümayəndələrinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfəri nəzərdə tutulur
- 17 noyabr, 2026
- 17:05
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Azərbaycana ilk dəfə səfər edən Əfqanıstan Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin nümayəndə heyətinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə - Şuşa, Ağdam, Xocalı və Füzuli şəhərlərinə səfəri nəzərdə tutulur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili və Multikulturalizm Mərkəzi (BMTMM) və Əfqanıstan Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin (CSS) birgə təşkilatçılığı ilə "Trans-Avrasiya Tranzit və Ticarət Marşrutlarının Strateji Yaxınlaşması: Əlaqəlilik və Davamlı İnkişaf" mövzusunda dəyirmi masa zamanı məlumat verilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan və Əfqanıstanın beyin mərkəzləri arasında ilk dəfə belə formatda təşkil olunan birgə tədbir çərçivəsində iki ölkənin ekspertləri regional nəqliyyat bağlantıları, iqtisadi əməkdaşlıq, münaqişədən sonrakı bərpa və dayanıqlı inkişaf məsələləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıblar.