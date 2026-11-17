Несколько пассажиров и членов экипажа авиакомпании JetBlue получили травмы в результате сильной турбулентности во время полета при подходе к международному аэропорту Форт-Лодердейл-Холливуд во Флориде.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на пожарно-спасательную службу управления шерифа округа Бровард.

По данным службы, 17 ноября около 06:25 по местному времени поступило сообщение о пострадавших на борту рейса JetBlue 1717, следовавшего из города Понсе (Пуэрто-Рико).

Самолет благополучно приземлился около 06:58 и направился к терминалу №3, где его ожидали спасатели.

"Спасатели выявили пять человек, получивших травмы или нуждавшихся в медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие отказались от госпитализации.

Информации о повреждениях конструкции самолета не поступало. Началось расследование инцидента.