Сильная турбулентность на рейсе JetBlue привела к травмам пяти человек
- 17 ноября, 2026
- 17:44
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Несколько пассажиров и членов экипажа авиакомпании JetBlue получили травмы в результате сильной турбулентности во время полета при подходе к международному аэропорту Форт-Лодердейл-Холливуд во Флориде.
Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на пожарно-спасательную службу управления шерифа округа Бровард.
По данным службы, 17 ноября около 06:25 по местному времени поступило сообщение о пострадавших на борту рейса JetBlue 1717, следовавшего из города Понсе (Пуэрто-Рико).
Самолет благополучно приземлился около 06:58 и направился к терминалу №3, где его ожидали спасатели.
"Спасатели выявили пять человек, получивших травмы или нуждавшихся в медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие отказались от госпитализации.
Информации о повреждениях конструкции самолета не поступало. Началось расследование инцидента.