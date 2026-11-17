Азербайджан посетила делегация Военной академии Литвы
- 17 ноября, 2026
- 17:29
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Делегация Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жемайтиса совершила визит в Азербайджан.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
На организованном в академии "Командно-штабном курсе Сухопутных войск имени Витовта Великого" наряду с военнослужащими Литвы обучение проходят военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана, Молдовы и Украины.
Основной целью визита является информирование слушателей курса об операциях, проведенных в ходе Отечественной войны, ознакомление с тактическими и стратегическими результатами этих операций, а также с военными уроками, извлеченными из войны.
Делегации, посетившей Институт военного управления Национального университета обороны, была предоставлена подробная информация об образовательных возможностях института, системе подготовки офицерского состава и применяемой образовательной концепции.
Гости также побывали в Музее военной истории Азербайджана, где ознакомились с военной историей страны и героизмом шехидов, отдавших жизнь за Родину.
Отметим, что визит имеет важное значение с точки зрения обмена опытом между нашими странами в области военного образования.