Делегация Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жемайтиса совершила визит в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На организованном в академии "Командно-штабном курсе Сухопутных войск имени Витовта Великого" наряду с военнослужащими Литвы обучение проходят военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана, Молдовы и Украины.

Основной целью визита является информирование слушателей курса об операциях, проведенных в ходе Отечественной войны, ознакомление с тактическими и стратегическими результатами этих операций, а также с военными уроками, извлеченными из войны.

Делегации, посетившей Институт военного управления Национального университета обороны, была предоставлена подробная информация об образовательных возможностях института, системе подготовки офицерского состава и применяемой образовательной концепции.

Гости также побывали в Музее военной истории Азербайджана, где ознакомились с военной историей страны и героизмом шехидов, отдавших жизнь за Родину.

Отметим, что визит имеет важное значение с точки зрения обмена опытом между нашими странами в области военного образования.