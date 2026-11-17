Litva Hərbi Akademiyasının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib
- 17 noyabr, 2026
- 16:36
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Litvanın General Conas Zemaitis adına Hərbi Akademiyasının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib.
Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, akademiyada təşkil olunan "Vytautas Magnus Quru Qoşunları Komandir-Qərargah kursu"nda Litva ilə yanaşı, Azərbaycan, Moldova və Ukrayna silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təhsil alır.
Səfərin əsas məqsədi kurs dinləyicilərini Vətən müharibəsində icra olunan əməliyyatlar barədə məlumatlandırmaq, onları əməliyyatın taktiki və strateji nəticələri, eləcə də müharibədən çıxarılan hərbi dərslərlə tanış etməkdir.
Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Hərbi İdarəetmə İnstitutunda olan nümayəndə heyətinə institutun təhsil imkanları, zabit heyətinin hazırlanması sistemi və tətbiq olunan təhsil konsepsiyası barədə ətraflı məlumat verilib.
Səfər çərçivəsində Azərbaycan Hərb Tarixi Muzeyini ziyarət edən qonaqlar Azərbaycanın hərb tarixi, Vətən uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin qəhrəmanlıq yolu ilə tanış olublar.
Qeyd edək ki, səfər ölkələr arasında hərbi təhsil sahəsində təcrübə mübadiləsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.