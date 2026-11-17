Израиль примет ответные меры в связи с санкциями Великобритании против организаций, поддерживающих строительство еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на The times of Israel, об этом заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

По его словам, Тель-Авив рассматривает введенные Лондоном ограничения как "враждебный акт" против законопослушных частных компаний и не намерен менять свою политику под внешним давлением.

"Израиль ответит на действия британского правительства контрмерами. В настоящее время рассматривается широкий спектр возможных ответных шагов", - заявил Саар. Он также сообщил, что Израиль изучит новые способы укрепления еврейских поселений.

Отметим, что во вторник Великобритания ввела санкции против восьми израильских организаций, связанных со строительством поселений, а также движения Tzav 9, препятствующего доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Ограничения предусматривают заморозку их банковских счетов в Соединенном Королевстве.

Строительство израильских поселений на Западном берегу считается одним из главных препятствий для урегулирования палестино-израильского конфликта. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, однако Израиль отказался выполнять ее положения.